Policjant-gwałciciel usłyszy wyrok

48-letni David Carrick w ciągu 17 lat dopuścił się 85 poważnych przestępstw na tle seksualnym. Popełnił 48 gwałtów, co czyni go jednym z najgorszych przestępców seksualnych we współczesnej historii Wielkiej Brytanii. Carrick był członkiem elitarnej jednostki londyńskiej policji. Swoją funkcję wykorzystywał do popełniania kolejnych przestępstw.