Zwłoki 32-latka przy drodze. Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo

Jak się okazało podczas libacji alkoholowej doszło do kłótni między mężczyznami i 53-latek ugodził nożem 32-latka co doprowadziło do jego śmierci. Usłyszał już prokuratorski zarzut zabójstwa co zagrożone jest karą nawet dożywotniego więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prowadzone jest śledztwo w tej sprawie.