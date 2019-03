Policjanci zdominowali Służbę Ochrony Państwa. Wiemy ilu mundurowych przeszło

Aż 127 policjantów przeniosło się do Służby Ochrony Państwa od początku powstania tej formacji. To z tej służby spośród wszystkich formacji mundurowych był największych zaciąg. Tymczasem brakuje ludzi w policji. Komenda Główna Policji podaje, że ma ok. 4,6 tysięcy wakatów.

Przez rok działalności SOP do służby przeniosło się 127 policjantów (East News, Fot: Jacek Domiński)

- Bez dwóch zdań, po zmianie BOR-u na SOP, policjanci zdominowali Służbę – mówi nam nasz informator, oficer służb. Temat policjantów, którzy masowo przechodzą do SOP, powrócił ostatnio w związku z dymisją gen. Tomasza Miłkowskiego. Komendant zanim objął posadę szefa SOP pracował w policji.

- Z całym szacunkiem do gen. Miłkowskiego, ale o jego odejściu z funkcji szefa SOP zadecydowało to, że nie rozumiał tej służby i specyfiki jej funkcjonowania. Obie służby są zbliżone, ale zadania, które wykonują, różnią się. Policja zapewnia bezpieczeństwo publiczne, a SOP dba o najważniejsze osoby w państwie, czyli premiera, prezydenta i ministrów. Żeby więc służyć w dawnym BOR-ze czy dzisiejszym SOP-ie, trzeba znać tutaj strukturę, trzeba najpierw przejść poszczególne szczeble – mówił w Polskim Radiu poprzednik Miłkowskiego, były szef BOR gen. Andrzej Pawlikowski.

Policjanci, którzy przechodzą do SOP mogą liczyć na znacznie lepsze zarobki. SOP to obok straży marszałkowskiej najlepiej zarabiającą grupą mundurowa w Polsce. W ubiegłym roku pensja funkcjonariusza wynosiła przeciętnie 5 040 zł brutto. SOP płaci też za brak mieszkania w miejscu pełnienia służby: 33,71 zł dziennie dla funkcjonariusza, który ma rodzinę (ponad 1000 złotych miesięcznie). A dla funkcjonariusza bez rodziny 20,22 zł dziennie (miesięcznie ponad 600 zł). A od 1 sierpnia ubiegłego roku, każdy funkcjonariusz otrzymuje roczny dodatek specjalny w wysokości do 75 proc. pensji zasadniczej.

O policjantów przechodzących do SOP zapytał w ostatnim poseł Platformy Krzysztof Brejza. Z odpowiedzi wynika, że mundurowi mają ułatwione zadanie przy przejściu do dawnego BOR.

– Od 1 lutego 2018 r. do 19 lutego 2018 r. do SOP przeniesiono 127 funkcjonariuszy policji. Ich średnia wieku wynosi 39 lat. Przepisy prawne zamieszczone w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o SOP, jak również w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2018 nie przewidują testów sprawnościowych w odniesieniu do funkcjonariuszy przenoszonych do SOP. Po przeniesieniu do służby realizują oni egzaminy sprawnościowe oraz egzaminy z wyszkolenia strzeleckiego – napisał wiceszef SOP Paweł Tymiński.

Dla porównania w 2018 r. przeniesiono do SOP 34 funkcjonariuszy Służby Więziennej, 8 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 2 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Tymczasem, braki kadrowe ma …polska policja. Komenda Główna Policji planuje w 2019 roku przyjąć blisko 4500 osób do służby w Policji. Najbliższy termin przyjęć został określony na 7 marca. Kolejne terminy w tym roku to 21 maja, 16 lipca, 2 września, 7 listopada i 30 grudnia.

Z danych KGP wynika, że na koniec ubiegłego roku było ponad 98,7 tys. policjantów, a wakatów prawie 4,6 tys. Braki kadrowe obejmują wszystkie komendy i komórki organizacyjne w policji, łącznie z KGP.