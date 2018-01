Koniec BOR-u. Kto teraz będzie chronił rząd?

Andrzej Duda podpisał ustawę, która kończy istnienie BOR i powołuje do życia SOP - Służbę Ochrony Państwa. Nowa służba ma otrzymać szersze kompetencje od swojej poprzedniczki. Nową organizację będą również odznaczały inne zasady naboru pracowników.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika SOP otrzyma status centralnego organu administracji rządowej, co ma przyspieszyć proces decyzyjny. Pracą nowej organizacji pokieruje komendant, który będzie określał zakres ochrony, jaką należy objąć daną osobę. Do tej pory te kompetencje należały do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Również komendant będzie wydawać pozwolenia na przywóz i posiadanie broni przez funkcjonariuszy ochraniających zagraniczne delegacje.