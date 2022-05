Policjanci z Wrocławia musieli się zdziwić. Znaleźli go w zbiorniku z wodą

W sobotnie południe życie Wrocławia utrudniały porywiste wiatry. Ich skutek dotkliwie odczuł mały koziołek sarny, który siłą podmuchu dosłownie został zepchnięty do zbiornika z wodą. Szczęśliwie dla niego, policjanci z komisariatu wodnego kontrolowali akurat okoliczne tereny. Gdy tylko dostrzegli, co się dzieje, szybko i natychmiast ruszyli na ratunek. Czas grał ogromną rolę, gdyż młode zwierzę było już bardzo wyczerpane walką o życie. Policjanci podpłynęli do zwierzęcia łodzią i doprowadzili je w bezpieczne miejsce. Na szczęście oszołomionej sarnie nic się nie stało.