Policja: "szczyt bezmyślności". Wypadek w Warszawie nagrała kamera

Do wypadku doszło we wtorek na wysokości skrzyżowania Wału Miedzeszyńskiego z Narodową. Służby otrzymały zgłoszenie ok. godz. 13. - W przystanek autobusowy Narodowa 01 w kierunku Otwocka uderzył samochód osobowy. Auto jest dość mocno rozbite. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał tvnwarszawa.pl Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.