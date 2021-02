Policja rozbiła międzynarodowy gang fałszerzy leków

Śledczy rozbili gang fałszerzy leków, którzy do Polski sprowadzili kilkadziesiąt milionów podrobionych substancji największych światowych koncernów farmaceutycznych. Policja zatrzymała łącznie 13 osób i zabezpieczyła setki tysięcy produktów leczniczych o szerokim spektrum działania. Mowa m.in. o podrobionych lekach: onkologicznych, psychotropowych, a także anabolikach i środków na potencję. Łączna wartość wszystkich podrobionych leków to 25 mln zł. "Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji pracowali kilkanaście miesięcy, ustalając sposób działania i członków zorganizowanej grupy przestępczej. Realizując sprawę, podjęto współpracę z Żandarmerią francuską (OCLAESP), włoskimi Carabinierri i służbą celną we Włoszech, pod patronatem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych z siedzibą w Brukseli (OLAF)" - czytamy na stronie policji. Mundurowi ustalili, że kilkanaście osób działających na terenie Europy w ramach zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej co najmniej od lutego 2018 roku sprowadzali z Azji do Polski substancje czynne. Towar przechodził następnie poza granice kraju, gdzie produkowano podrobione leki.

