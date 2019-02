Policja chce ukarać posła Misiłę. Miał wjechać w dystrybutor na stacji paliw

Policja domaga się ukarania posła Piotra Misiły. Polityk miał uszkodzić dystrybutor LPG na stacji paliw i odjechać. Poseł zrzekł się immunitetu, ale przedstawia inną wersję wydarzeń. Wszystko wskazuje na to, że obie strony spotkają się w sądzie.

Całą sytuację nagrały kamery monitoringu. Jak wynika z ich zapisu, po zdarzeniu poseł podjechał pod inny dystrybutor, zatankował swój samochód, zapłacił i odjechał. Sprawa trafiła do miejscowej policji, a ta zawiadomiła Komendę Główną. KGP w grudniu skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi.

– W trakcie czynności wyjaśniających przesłuchano świadków pracowników stacji paliw. Z ich relacji wynika, że sprawca uszkodzenia nie poinformował ich o zdarzeniu (…) Podczas przesłuchania poseł przyznał, iż był uczestnikiem zdarzenia. Oświadczył, iż w trakcie podjeżdżania pod dystrybutor omsknęła mu się prawa noga z pedału hamulca na pedał gazu w związku z czym uderzył tyłem pojazdu w metalowe bariery filary – czytamy we wniosku o uchylenie immunitetu podpisanym przez komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Mundurowi chcą ukarać posła grzywną w wysokości do 3 tys. zł.

Co na to polityk? - Podjeżdżając swoim samochodem tyłem do dystrybutora, istotnie uderzyłem w metalowo - betonowy filar, który stoi przed dystrybutorem. Wysiadłem aby obejrzeć ów filar i samochód, a ponieważ nie stwierdziłem żadnych uszkodzeń (co zapewne znajduje się na nagraniu, którego Policja nie chciała mi jednak pokazać podczas przesłuchania) wycofałem raz jeszcze i zatankowałem. Następnie zapłaciłem za zatankowane paliwo i odjechałem - mówi WP Piotr Misiło.