Już nigdy nic nie ukryjesz. Polska kupiła izraelski sprzęt szpiegowski

- Na co dzień dostępu do naszych danych chroni hasło. Zakupiony system będzie mógł je złamać. To tak jak z alarmem w domu. Kiedy alarm jest uzbrojony, możemy spać spokojnie, ale kiedy go rozbrajamy, złodziej wchodzi do środka i nas okrada. Tak samo tutaj - po odblokowaniu telefonu, ktoś dostaje dostęp do naszych wszystkich danych. Nie ma znaczenia czy one były szyfrowane czy nie. Bo w momencie zalogowania wszystkie klucze są zwalniane. Moduł zdejmuje zabezpieczenia z klucza szyfrującego. To wszystko dzieje się od strony urządzenia - wyjaśnia.