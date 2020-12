Policja będzie używać sygnałów świetlnych? Jest projekt zmian

Sygnały świetlne, jakie policja ma dawać demonstrantom, będą przypominać te z sygnalizacji świetlnej. Trzy światła: zielone, żółte i czerwone określą poziom bezpieczeństwa. Jeśli światło zmieni się na żółte, będzie to oznaczać, że policja może użyć środków przymusu bezpośredniego, jeśli na czerwone, to znaczy, że wkracza do akcji.