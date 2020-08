Police. CBA przeszukało mieszkanie burmistrza. Chodzi o śledztwo ws. zakupu afrykańskiej spółki

O sprawie informowało Radio Szczecin, powołując się na słowa Stanisława Żaryna, rzecznika prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. Chodzi o śledztwo dotyczące tzw. afery polickiej. - To śledztwo dotyczy dużej inwestycji, realizowanej przez Zakłady Chemiczne "Police" w postaci zakupu złóż senegalskich. To wielowątkowe śledztwo jest realizowane wspólnie z prokuraturą - dodał Żaryn.

"Realizowane czynności dokonano w ramach wątków, w których nie przedstawiono do tej pory zarzutów, a zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania śledczych nie są w sposób bezpośredni związane z głównym wątkiem śledztwa, tj. nabyciem akcji spółki African Investment Group S.A" - dodano.

"Afera policka" dotyczy zakupu przez Zakłady Chemiczne Police afrykańskiej spółki African Investment Group S.A. Jej zadaniem było wydobywanie składników do produkcji nawozów. Śledczy twierdzą, że doszło do oszustwa, chodzi nawet o 87 mln złotych. Do tej pory zarzuty usłyszały dwie osoby.