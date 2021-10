Polexit realny? Posłanka Lewicy nie ma złudzeń: "Staniemy się krajem drugiej szybkości"

Z nowego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że aż 65 proc. badanych stwierdziło, że to "zdecydowanie dobrze", że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 25 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "raczej dobrze". Odpowiedzi "zdecydowanie źle" udzieliło 2 proc. pytanych, a "raczej źle" 4 proc. O to, czy polexit jest możliwy zapytaliśmy Annę Marię Żukowską, posłankę Nowej Lewicy. - Nidy nie wiadomo, kiedy to nastąpi, tak jak nigdy nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji Monty Pythona. Też nie zakładano, że Unię Europejską opuści Wielka Brytania, a jak wiemy tak się stało, więc być może w Polsce też jest takie ryzyko - powiedziała polityk w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.