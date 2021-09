Polexit realny? Jest reakcja rządu na słowa Terleckiego o UE

Rzecznik rządu przywołał także nazwisko byłego premiera Donalda Tuska. - To nie jest tak, jak za czasów Tuska, że jesteśmy w UE i będziemy robić wszystko, co nam mówią, w chwili, gdy czasami narzucają nam niekorzystne rozwiązania legislacyjne i że będziemy to akceptować - nie. My też mamy swoje prawa w ramach UE, w ramach procesu legislacyjnego i powinniśmy z nich korzystać - zaznaczył Piotr Mueller w programie "Tłit" WP.