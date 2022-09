Pole skrywało ciała z XI wieku. Sensacyjne odkrycie w Lelowie

- No i wyruszyliśmy na to pole, by je badać. Mieliśmy oznaczone miejsce, gdzie ten toporek jest, sygnał był mocny. Ale nie mieliśmy żadnej pewności, czy wszystko będzie według początkowych informacji, czy nikt tego nie zabrał, nie zakopał, czy to na pewno to. I dopiero, gdy zaczęliśmy kopać okazało się, że dokopujemy się do cmentarzyska. (…) A potem było już coraz bardziej sensacyjnie, coraz bardziej bogato – opowiada dla WP poszukiwacz Artur Troncik, który jako pierwszy "na poważnie" zwrócił uwagę na topór. Zaznacza również, że cmentarzysko było bardzo płytkie, przez co pochówki okazywały się mocno zniszczone przez prace rolnicze.