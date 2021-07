Pol'and'Rock Festival tylko dla zaszczepionych. "Wersja mega premium"

W czwartek o godzinie 15 rozpoczęła się 27. edycja Pol'and'Rock Festival na nieczynnym lotnisku Makowice-Płoty (w woj. zachodniopomorskim). W wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 20 tys. osób. Po dotarciu do bram festiwalu każda z nich musiała przygotować dokument tożsamości oraz zaświadczenie o przyjętych dwóch dawkach szczepienia na COVID-19, a także przygotować się do pobrania wymazu. Stojących w kolejce do testu ludzi przywitał w czwartek ze słonecznikiem w dłoni Jerzy Owsiak. Co uczestnicy festiwalu sądzą o wprowadzonych obostrzeniach? Zapytał się ich o to reporter WP Klaudiusz Michalec.