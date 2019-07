PolAndRock Festival. Jurek Owsiak podziękował Morawieckiemu za interwencję

- Dziękuje jeszcze raz, że pan premier się za to wziął - powiedział Jurek Owsiak w Zielonej Górze. Chodzi o zamieszanie z pociągami do Kostrzyna nad Odrą. Przewozy Regionalne nie chciały wystawić dodatkowych składów na PolAndRock Festival. Po interwencji premiera Mateusza Morawieckiego zmieniły zdanie.

- Szkoda panie komendancie, że pana tutaj dzisiaj nie ma. Pan dał taką ocenę, a ja nigdy pana nie widziałem na oczy. Wynika z niej, że na festiwalu spotykają się nacjonaliści, agresorzy. Że nawet jak ludzie się będą mijali, to się na siebie rzucą. Proszę wskazać, kiedy podczas ubiegłych edycji doszło do czegoś takiego? - zadał pytanie Owsiak.

Goście PolAndRock Festival

- To ja zatrzymałem kolej? System funkcjonował rewelacyjnie, wszyscy nam tego zazdrościli. Ktoś to zatrzymał, potem przywołał. Dziękuję panu premierowi. Ale to nie on ma zatrzymywać czy przywoływać pociągi. Bo jak tak dalej pójdzie, będziemy musieli czekać na opinię ministra kultury, kto ma zagrać na festiwalu - stwierdził Jerzy Owsiak.