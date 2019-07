Matka Amelki prosi o pomoc. "Zaginęła moja córka. Ma zespół Aspergera"

Dramatyczny apel o pomoc wystosowała mama 16-letniej Amelii Florczyk na Facebooku. We wtorek jej córka wyszła do kolegi w Miejskiej Górce koło Rawicza (woj. wielkopolskie) i od tej pory nie ma z nią kontaktu. Dziewczynka ma zespół Aspergera.

Jak pisze mama Amelii na Facebooku, córka poszła do kolegi, ale do niego nie dotarła. Była w Miejskiej Górce koło Rawicza, ale "może być w każdej części Polski".

"Amelko! Jeśli to czytasz, wróć do domu. Wszystko będzie dobrze" - pisze pani Anna. Dodaje, że córka ma 16 lat, ale wygląda młodziej. Dziewczynka ma 163 cm wzrostu, grzywkę i włosy w kolorze ciemny blond, proste i do ramion, jest szczupła. Nosi okulary.