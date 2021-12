Polakom nie podobał się 2021 rok. Ekspert tłumaczy powody

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że Polakom nie podobał się mijający rok w polskiej polityce. Na pytanie, jak ocenia pan/pani rok 2021 w polskiej polityce, zdecydowana większość badanych odpowiedziała, że źle. To aż 65,4 proc. wszystkich respondentów. Jedynie 1,9 proc. badanych mijający rok oceniło "zdecydowanie dobrze". 26,4 proc. uważa, że 2021 rok w polskiej polityce można ocenić "raczej dobrze". - Mam wrażenie, że ten sondaż jest trochę odzwierciedleniem emocji, które towarzyszą Polakom nie tylko w polityce. To był bardzo trudny, pandemiczny rok, kiedy zaczęła rosnąć inflację - powiedział w programie "Newsroom" WP szef IBRiS Marcin Duma. Eksperta zapytaliśmy też o wciąż wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. - Wyborcy PiS mają ten problem, że nawet gdyby chcieli gdzieś sobie pójść, to nie bardzo mają gdzie - stwierdził Duma.