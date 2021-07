Polak zaatakowany nożem w Gruzji. Nowe informacje

W poniedziałek w Tbilisi w Gruzji Polak padł ofiarą napaści. Pchnięto go nożem. 49-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację. Wcześniej przekazano, że mężczyzna to dziennikarz. Nie wykluczone jednak, że to turysta, który miał przy sobie akurat sprzęt do nagrywania.