Polak wygrał w sądzie. Ma prawo do zasiłku w Niemczech

Obywatele Unii Europejskiej, których dzieci uczęszczają do szkoły w Niemczech, mają w przypadku bezrobocia prawo do zasiłku socjalnego Hartz IV. W tym wypadku nie ma zastosowania klauzula regulująca wyjątki - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.