Polak w śpiączce w Anglii. Paszport dyplomatyczny u konsula w Londynie

Pan Sławomir - Polak, który od blisko 3 miesięcy przebywa w śpiączce w szpitalu w Plymouth, będzie mógł wrócić do ojczyzny. Jak ustaliła Wirtualna Polska mężczyźnie przyznano paszport dyplomatyczny - Rozmawiałem pół godziny temu z ambasadorem RP w Londynie i potwierdził, że wydano paszport dyplomatyczny. To dopiero początek do dalszych starań, teraz przygotowywane jest wystąpienie do rządu brytyjskiego, aby to uprawomocnić - potwierdził w programie "Newsroom" WP neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz. - To zupełny precedens, takiej sytuacji jeszcze w tych działaniach dyplomatycznych jeszcze nie było - dodał poseł Porozumienia.

