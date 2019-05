Polak uciekł z brytyjskiego konwoju. Był poszukiwany 5 listami gończymi

Policjanci z Międzyrzecza zatrzymali 36-latka, który ma do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności. Poszukiwania trwały od grudnia. Do zatrzymania mężczyzny doszło w jego rodzinnej miejscowości.

Funkcjonariusze ustalili również, że w lutym tego roku 36-latek uciekł z konwoju. Doszło do tego na terenie Wielkiej Brytanii, kiedy wracał z rozprawy sądowej do więzienia. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania poszukiwanego i zatrzymali go w jego rodzinnej miejscowości. Mężczyzna został przewieziony do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, gdzie spędzi najbliższe dwa lata.