Jechali 200 km/h i pod prąd. Ekspert krytykuje policyjny konwój dla rodzącej kobiety

Zaledwie kilka dni temu śląscy policjanci temu zebrali oklaski za pomoc w konwojowaniu rodzącej matki. Do szpitala jechali 200 km/h, przez miasto "setką", momentami pod prąd. Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego nie zostawia na akcji suchej nitki.

Z drogi! Jedzie matka rodząca

Do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zadzwonił przejęty mężczyzna, który poprosił mundurowych o pomoc w dotarciu do szpitala. Autostradą A4 wiózł on ciężarną żonę i obawiał się, że nie zdążą dojechać tam przed narodzinami dziecka. Z pomocą ruszył patrol policji autostradowej w Gliwicach. Dwaj sierżanci zaproponowali konwojowanie skody do szpitala. Większość z was powie, że chwała im za to. Tym bardziej, że dzieciaczek urodził się tuż po przyjeździe do szpitala.