Polak przemycał kokainę w cebuli

Brytyjskie służby nie kryją zadowolenia z udaremnienia próby wwiezienia do kraju znacznej ilości kokainy. - To naprawdę znacząca ilość narkotyków, która nie trafi do obiegu. Konfiskata pozbawi odpowiedzialną za nie zorganizowaną grupę przestępczą zysków, które napędzałyby kolejne przestępstwa - powiedział w rozmowie z mediami Mark Howes z regionalnego biura Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA).