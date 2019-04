Polak odda za darmo. Gruz i prezerwatywy

Ktoś wziął już ślub. Więc po co buty? Inna też moje wyjść w nich za mąż. Syn nie przyjmie drugi raz pierwszej komunii. Ale komża już by mogła. Może ktoś chętny? Stan idealny. Zgarnąć można też gruz, piasek, gałęzie i prezerwatywy.



Bo się nie przyda. Bo szkoda wyrzucić. Bo ekologicznie. Dlatego Polak dostanie za darmo wszystko, czego zapragnie. Ogłoszenia pojawiają się co chwilę. Niektóre wiszą niewiele dłużej, bo znikają po kilkunastu minutach.

Oddam 30 książek o miłości

W stosie ogłoszeń widać miłosne opowieści, które leżą jedna na drugiej. Trzydzieści rozstań, może powrotów, zdrad i uczuciowych uniesień. Jedne to grube, opasłe tomy, inne cienkie, krótkie opowieści.

Ale sprzedawca nie ma do nich sentymentu.

- Szkoda wyrzucać, a wszystkie przeczytałam - mówi damski głos. - Któraś kończy się szczęśliwie? - Różnie bywa… - zamyśla się. - Ale większość tak. Pół roku je czytałam, są bardzo ciekawe. - Może można się czegoś nauczyć. - Czy to ważne? - pyta głos. - Dla mnie to fikcja, która nie znajdzie miejsca w rzeczywistości

I na półce też już znaleźć go nie może. Czeka więc, aż wzruszy kogoś innego.

Oddam czapkę powstańca

Czasem przedmioty prowadzą do dalekich, rodzinnych historii. Na jednym zdjęciu widać szarą, pogniecioną czapkę. Niechlujnie uwiecznioną pod paroma różnymi kątami. Ma ciemniejszy daszek, przepleciony czarnym, skórzanym paskiem.

- I naprawdę powstańcza? - pytam. - Dokładnie nie wiem, ale jest w mojej rodzinie od pokoleń - słyszę w słuchawce. - Dziadek zawsze opowiadał, że to z Powstania.

Oryginalna czapka warszawskiego powstańca. Świetnie zachowana. Co widziała? Może świstające nad nią kule, a może nie. W końcu jedno mógł dziadek mówić, a drugie mogło się zdarzyć.

Bo przecież czapka, jakakolwiek historia by za nią nie stała, wciąż może być zwykłą czapką.

Oddam suchy chleb

Opis kusi: dzień dobry, mam do oddania suchy chleb.

- Dzień dobry, skąd u pana tyle chleba? - Zastanawiam się, na ile w tym wszystkim istotne jest to, skąd mam tyle suchego chleba - słyszę wymijającą odpowiedź.

Przecież chodzi o to, żeby się nie zmarnował. Może posłużyć komuś - zgodnie z sugestią w opisie - za karmę dla zwierząt. Ale każdy nabywca może znaleźć swoją drogę, by chleb wykorzystać. Więc żal tak zostawiać przy śmietniku.

Oddam prezerwatywy

Dla zdesperowanych przewidziana wysyłka pocztą. I to bezpłatnie. Choć wziąć należy komplet, bo kosztów dwukrotnej wysyłki sprzedająca nie pokrywa.

Oddam drzwi

Tyle że klamkę naciskali jeszcze dawni lokatorzy. Niemcy. Wchodzili tak do swojego dawnego domu, który musieli w końcu opuścić. Może wciąż pamiętają, jak nacisnęli ją po raz ostatni.

- Niedawno je zdemontowaliśmy, bo robimy remont - tłumaczy dalej głos. - Myśleliśmy, że dziadkowie je montowali, ale brat babci mówi, że to po Niemcach.

Oddam łuk z futerkiem

- Słucham - odzywa się dziecięcy głos. - To naprawdę indiański łuk? - Tak. Kupiony w indiańskiej wiosce. - Gdzie ta wioska? - Nie pamiętam… Wie pan, trochę się jechało... - głos zbity jest z tropu. - Ale w Polsce? - Tak, w Polsce - przyznaje się.

Polscy Indianie skonstruowali jednak łuk, którego obsługa pozostawia trochę do życzenia. Nie posiada bowiem - jak tłumaczy opis - dziurki na strzałę. No i do oddania jest sam łuk. Bez strzał.