Trump chce Grenlandii. Polak na wyspie o reakcjach mieszkańców

Tego dnia jego syn Donald Trump Jr. przyleciał samolotem ojca do Nuuk, stolicy Grenlandii. Media poinformowały, że planuje spotkać się z lokalnymi politykami popierającymi niepodległość wyspy.

Jak podkreśla, na tę pierwszą zareagowano w sposób typowy dla grenlandzkiej mentalności i podejścia do życia, czyli z humorem. - W ten sposób Grenlandczycy wydawali się wyrażać swoje zdziwienie, ale i dystans wobec tej nietypowej inicjatywy. Pojawiły się również głosy oburzenia, bo nikt nie wyobraża sobie bycia towarem na sprzedaż - dodaje nasz rozmówca.

Jarniewski opisuje, że po pierwszych zapowiedziach i podchodach Trumpa w rozmowach Grenlandczyków i w mediach społecznościowych przeważały reakcje satyryczne jak np. fotomontaże przedstawiające Donald Trump Tower w centrum Nuuk czy Grenlandię z szyldem For Sale. - Moi znajomi żartowali również, by przed kupnem Trump zapłacił zaległe czynsze za korzystanie z bazy wojskowej w Thule. Całe to show zakończyło się wizytą w Nuuk znanego amerykańskiego komika Conana O'Briena - relacjonuje.