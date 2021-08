Polak na wakacjach nad Bałtykiem. Ratownik o tym, jak narażamy swoje zdrowie

Jak Polacy zachowują się nad polskim morzem? - Lubią się wyszaleć. Na morzu, na plaży, gdziekolwiek by nie wypoczywali. Przeważnie do akcji, do których my pływamy są to sytuacje, gdy ludzie wchodzą do wody przy wywieszonej przez pracowników WOPR czerwonej fladze. Jeśli nie mogą wejść, bo jest czerwona flaga a ratownicy są na stanowiskach i plażach, bo to ich godziny pracy, to czekają do tej godz. 17-tej. Wtedy ratownicy WOPR schodzą ze stanowiska, zamykają je, a plażowicze jeden z drugim wchodzą do wody i sobie nic nie robią w żywiołu - mówił w programie "Newsroom" ratownik Rafał Goeck.