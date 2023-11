Polak kradzionym vanem zmiótł radiowóz w Pilźnie. Nie zostanie ukarany

W czwartek Sąd Rejonowy w Pilźnie na wniosek prokuratora nakazał Polakowi poddanie się leczeniu psychiatrycznemu. Rozpoznano u niego psychozę maniakalno-depresyjną, co w połączeniu ze strukturą osobowości, w której ma skłonność do łamania zasad, oraz skłonnością do nadużywania substancji uzależniających, stwarza duże ryzyko występowania nieobliczalnego zachowania.