"Dojdzie do połączenia". Błaszczak potwierdza wielki transfer do PiS

- Jeżeli chodzi o Suwerenną Polskę, to my stanowimy jeden klub parlamentarny, i sądzę, że te zobowiązania będą dotyczyły także ich, i oni to przyjmą, tym bardziej że w planach jest także połączenie się partii. Tylko jest pytanie, kiedy - teraz we wrześniu, przy końcu września czy też nieco później. Ale to jest w każdym razie w tej chwili brane pod uwagę bardzo poważnie - mówił wówczas Jarosław Kaczyński zapytany o to, czy politycy Suwerennej Polski będą zrzucali się na działalność PiS.