Polacy zdecydowali. PKW policzyła sto procent głosów

Wyniki wyborów w sejmikach wojewódzkich

W wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 34,27 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,59 proc. głosów. Trzecie miejsce należy do Trzeciej Drogi, na którą zagłosowało 14,25 proc. wyborców, którzy poszli do urn.