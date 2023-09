Polacy wezmą udział w referendum? "To jest niedorzeczne"

Razem z wyborami parlamentarnymi w październiku ma odbyć się referendum. Pytania będą cztery: o wyprzedaż państwowego majątku, o podniesienie wieku emerytalnego, o likwidację bariery na granicy polsko-białoruskiej i kwestię przyjęcia migrantów. Zapytaliśmy Polaków, co sądzą na temat referendum i czy wezmą z nim udział. Zdania na ten temat były bardzo podzielone. - Referendum jest bardzo potrzebne, żeby nas Platforma nie oszukała. Znowu Donald Tusk, PO zrobią nas w balona, jak robili nas te osiem lat, co byli - mówi jeden z mężczyzn, których spotkaliśmy na bazarze w Grodzisku Mazowieckim. - Ważne pytania są w nim zadawane - dodaje inna kobieta. Następna deklaruje, że w referendum nie weźmie udziału i dodaje, że "jak wcześniej sprzedawali, to nikogo nie pytali". - To jest chore i niedorzeczne w ogóle - komentuje inna z pań. Jeden z mężczyzn zwraca z kolei uwagę, że referendum jest dobrym pomysłem, jednak nie jest pewien, czy powinno się odbyć razem z wyborami.