Polacy składają życzenia politykom. Tusk i Kaczyński powinni posłuchać

Czego Polacy życzą politykom na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok? Czego życzą sobie i Polsce? Zapytał o to na targowisku reporter Wirtualnej Polski Mateusz Dolak. - Zdrowych, szczęśliwych, błogosławionych świąt - odpowiedziała kobieta. - Spokoju i pojednania - życzył mężczyzna. - Żeby były lepsze rządy - powiedział inny. Kolejny dodał, że życzy politykom "opamiętania". - Tym od Tuska wszystkiego najgorszego - stwierdził inny. - Życzę panu Kaczyńskiemu, żeby zmienił stosunek do wrogiego dla siebie obozu. W ogóle powinien się zmienić - powiedziała jedna ze spotkanych kobiet. - Tym, co przychodzą - zdrowia, i żeby byli odpowiedzialni za to, co mówią - wtórowała następna. - Żeby Putin do nas nie przyszedł - wymieniła kobieta. - Żeby ta Polska była szczęśliwa - dodała inna. - Spokoju, żeby się politycy dogadali - podsumowała kolejna rozmówczyni WP.