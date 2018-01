Polacy skazali Ukrainkę na cierpienia? Przerażające kulisy wypadku w pralni

- Niech cała Polska dowie się, jacy tu są pracodawcy. Nie było szkolenia BHP. Była ciężka praca 12 godzin dziennie w pralni, za 10 zł na godzinę. Kiedy magiel zmiażdżył rękę mojej żony okazało się, że tylko ona jest winna - mówi Wirtualnej Polsce zrozpaczony Andrej Romanenko. Jego 29-letnia żona została potwornie okaleczona podczas pracy w pralni w Luboniu pod Poznaniem.

Maszyna do prasowania pościeli powoli wciągała rękę Alony Romanenko, miażdżąc ją aż do wysokości powyżej łokcia. Mimo rozpaczliwych krzyków pracownicy pralni najpierw nikt nie potrafił szybko zatrzymać magla. Gdy przyjechali ratownicy, doszło do kłótni z właścicielem, czy uwolnić ramię rozwalając maszynę, czy też czekać na mechanika.

- Nie rozumiem tego! Jak można było sprawić tyle bólu. Czy to maszyna jest ważniejsza od człowieka? - denerwuje się Andrej Romanenko. Jego okaleczona żona właśnie oczekuje na trzecią operację ramienia w szpitalu miejskim w Poznaniu. Zmiażdżona w maglu ręka nie nadawała się do rekonstrukcji. Amputowano ją powyżej łokcia. Pacjentka ma jeszcze przejść operację przeszczepu skóry, co przyspieszy gojenie się rany. Patrząc na zdjęcie ze szpitala wręcz trudno rozpoznać szcześliwą do niedawna dziewczynę.