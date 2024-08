Polacy ruszyli po węgiel. Ostatnia szansa na dobrą cenę?

W piwnicach zapasy węgla sięgają 1 mln tony

W piwnicach Polaków zapasy węgla sięgają 1 mln tony - wynika z ankiety Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla. Przy czym sezonowe zapotrzebowanie to 6-8 mln ton. Zgromadzone zapasy to wynik paniki zakupów "wojennych" po blokadzie na rosyjski węgiel w 2022 r. Te nie są jednak równe i należą tylko do ok. 20 proc. palących węglem.