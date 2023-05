Polacy przerażeni cenami nad Bałtykiem. Sezon dopiero przed nami

- Dziecko chciało spędzić majówkę nad morzem, więc pojechaliśmy do ukochanej Krynicy Morskiej. Postawiliśmy na wersję oszczędną i grillowaliśmy w domku. Córka strasznie chciała jednak zjeść rybę nad morzem, więc postanowiłam zabrać ją do lokalnej knajpy. Kiedy zobaczyłam ceny posiłków, to byłam w szoku - mówi na łamach serwisu eDziecko.pl jedna z wypoczywających nad Bałtykiem mam.