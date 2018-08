Polacy powiedzieli, co sądzą o powrocie Antoniego Macierewicza do rządu. Jasno i jednoznacznie

"Nie" - to odpowiedź zdecydowanej większości osób zapytanych w sondażu dla se.pl o to, czy Antoni Macierewicz powinien znów wejść do rządu. Ale dosyć wysoki odsetek Polaków nie wie, co o takim pomyśle sądzić.

Antoni Macierewicz w tym roku skończył 70 lat (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Jedynie 9 proc. Polaków, którzy wzięli udział w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", jest zdania, że Antoni Macierewicz powinien wrócić do rządu. Aż 70 proc. osób uważa, że nie powinno go tam być.

21 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". - Wcale mnie to nie dziwi. Taki jest los polityków wyrazistych, postrzeganych jako radykalni. Wyrazistość taka z drugiej strony gwarantuje sprzeciw większości, ale jednocześnie daje rękojmię wsparcia ze strony aktywnej mniejszości - skomentował wyniki sondażu politolog prof. Rafał Chwedoruk.

- W żelaznym elektoracie partii Antoni Macierewicz jest politykiem popularnym. Natomiast dla PiS, jako całości taki sondaż to z pewnością wskazówka, żeby – parafrazując klasyka – oszczędnie gospodarować Antonim Macierewiczem i umieszczać go w takich rolach, w których będzie widoczny tylko dla jednego z segmentów opinii publicznej - dodał w rozmowie z se.pl.

Prof. Chwedoruk zaznaczył, że "to powrotu na wysokie stanowisko nie wróży". - Mogę sobie wyobrazić, że rola Macierewicza będzie reprezentatywna, a nie decydencka. Myślę, że raczej chodzi o przygotowywanie go do ostatniego etapu kariery politycznej, a nie szykowanie mu wysokiego stanowiska - uznał.

