Polacy podzieleni. Sprawdziliśmy nastroje po wyborach

Halinów w powiecie mińskim to jedno z najbardziej podzielonych politycznie miast w woj. mazowieckim. To właśnie tutaj mieszkańcy zagłosowali po równo na Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską. Sprawdziliśmy, jakie nastroje panują w mieście po wyborach. - Jedni kradną i drudzy kradną. Jedni mniej umiejętnie, drudzy bardziej, ale zostawiłabym ten rząd, który jest - powiedziała w rozmowie z reporterem WP Jakubem Bujnikiem jedna z mieszkanek Halinowa. Zapytaliśmy też, kto powinien zostać nowym szefem rządu. - To powinien być ktoś nowy - usłyszeliśmy. - Nie wyobrażam sobie absolutnie sytuacji, w której Donald Tusk miałby być premierem, ani nie wyobrażam sobie życia w takiej Polsce, ponieważ nie byłaby to już Polska - powiedziała jedna ze zwolenniczek Prawa i Sprawiedliwości.

