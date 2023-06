Polacy płacą i płaczą. Boleśnie odczuli wzrost cen wyjazdów

Mimo to, aż 40 proc. respondentów odparło, że wzrost cen wyjazdów i noclegów nie wpłynął na ich plany wyjazdowe. Z wypoczynku poza domem zrezygnował za to blisko co czwarty badany (23 proc.), a na skrócenie wyjazdu z powodu inflacji zdecydowało się 16 proc. z nich.