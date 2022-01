Polacy ocenili Polski Ład. Jasny komentarz z opozycji

Polski Ład podzielił Polaków. Rządowy program dobrze ocenia 48,5 proc. ankietowanych, a źle - niemal 41 proc. To wyniki najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Ponad połowa badanych wciąż nie wie, jak w związku z nowymi przepisami zmienią się ich dochody. Co na to Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej? - Myślę, że wiele osób ciągle czeka na to, co będzie. Każdy z nas, każdy obywatel, który czeka na swoją pensję, zastanawia się, co będzie wtedy, kiedy ona wpłynie - czy ona będzie wyższa, czy niższa. Myślę, że to badanie pokazuje takie oczekiwanie. Bo każdy chciałby wiedzieć, co go czeka - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk opozycji zwrócił uwagę, iż "problem polega na tym, że sami rządzący, posłowie nie wiedzą, na czym polega Polski Ład - ci, którzy go projektowali". - Ta reforma, która miała być kołem zamachowym PiS-u, nie wyszła. Bo gdyby wyszła, to ten sondaż wyglądałby zupełnie inaczej. Wtedy 80 proc. Polaków byłoby z Polskiego Ładu zadowolonych - stwierdził Tomczyk.