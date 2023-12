Polacy ocenili. Pewna zmiana zwraca szczególną uwagę

Zmiany w twardym elektoracie PiS?

Wśród osób, które przekroczyły 65. rok życia, a które do tej pory stanowiły elektorat Prawa i Sprawiedliwości, notowania liderów tej partii zaczęły spadać. Szczególnie dotyczy to Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. W tym samym czasie zaufanie do liderów koalicji demokratycznej, takich jak Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, znacząco wzrosło. To może oznaczać, że wśród tzw. twardego elektoratu zaczynają pojawiać się istotne zmiany, pisze socjolog Paweł Ruszkowski dla "Wyborczej".