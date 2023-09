Polacy ocenili nowy program PiS. "Proszę program, a nie hasła"

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy program "Przyjazne Osiedle". - Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i przedstawił plan modernizacji osiedli z wielkiej płyty. Pojechaliśmy na warszawski Targówek, żeby zapytać mieszkańców, jakich zmian potrzebują i jak oceniają obietnice które złożył Morawiecki. - Jakbyśmy zeszli na ziemię, na poziom osiedla, to tym osiedlem zawiaduje administracja. Ja na ten cel płacę fundusz remontowy, z którego robione są inwestycje. Jeżeli pan premier chce to doinwestować, to proszę o program, a nie hasła - mówi mężczyzna. - Od urodzenia mieszkałem w czteropiętrowym bloku bez windy, mordownia niesamowita - dodaje kolejny. - Może zaczęliby od tego, żeby bloki wewnątrz były bardziej przyjazne - twierdzi mieszkanka osiedla z PRL. - Naszą windę mogą zmienić. Czterdzieści lat działa, ciągle się psuje - apeluje lokatorka z "wielkiej płyty". - Progi tutaj powinny być. Dlatego, że prosto się pod samochody wchodzi. Przydałyby się podjazdy do wózków - to propozycje kolejnych ludzi.