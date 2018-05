Polacy ocenili Andrzeja Dudę. Najnowszy sondaż

Andrzej Duda może spać spokojnie. Zdecydowana większość, bo 62 proc., Polaków pozytywnie ocenia jego działalność - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Władze samorządowe

Pomysł Andrzeja Dudy nie przypadł do gustu

Przypomnijmy, że w innym sondażu (IBRIS dla "Rzeczpospolitej") Polacy wypowiedzieli się na temat referendum konstytucyjnego. Pomysł Andrzeja Dudy nie przypadł im do gustu. Tylko 35,6 proc. osób uważa, że przeprowadzenie go w listopadzie to dobra inicjatywa. Przekonanych, że nie ma to sensu, jest znacznie więcej - 52,3 proc.