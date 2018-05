Polacy nie chcą referendum konstytucyjnego. Nowy sondaż

Pomysł Andrzeja Dudy nie przypadł do gustu Polakom. Tylko 35,6 proc. osób uważa, że przeprowadzenie referendum w listopadzie to dobra inicjatywa. Przekonanych, że nie ma to sensu, jest znacznie więcej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Andrzej Duda zachęca Polaków do wzięcia udziału w referendum (PAP/EPA, Fot: TANNEN MAURY)

- Apeluję do państwa o obecność na tym referendum. Proszę, żebyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie - prosił Andrzej Duda, zapowiadając referendum konstytucyjne na 10-11 listopada, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

WP.PL Podziel się

Ale z przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" sondażu wynika, że Polacy nie są zachwyceni sztandarowym pomysłem prezydenta. 52,9 proc. badanych przez IBRIS uważa, że to zły pomysł. W tym aż 35,6 proc. ocenia inicjatywę Dudy zdecydowanie źle.

Jedynie 35,6 proc. jest zdania, że przeprowadzenie referendum w tym terminie to dobry pomysł. Zdania w tej sprawie nie ma 6,4 proc. Polaków. A 5,1 proc. osób stwierdziło, że nic o takim pomyśle nie wie.

Źródło: "Rzeczpospolita"

Zobacz także: Przezorny PiS. Bartosz Kownacki tłumaczy zamknięcie Sejmu