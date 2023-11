Polacy jednoznacznie ocenili ruch Dudy. Jest głos z Pałacu

Z sondaży wynika aż 60 proc. Polaków negatywnie ocenia zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy wobec nowej większości sejmowej. Chodzi o powierzenie misji tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Sprawę komentował w programie "Tłit" Marcin Mastalerek. - Jesteśmy w specyficznym okresie powyborczym, emocje społeczne są rozchwiane. To jest oczywiste, że będzie pojawiać się wiele sondaży, ale nie mają one żadnej wartości poznawczej. (…) Raczej przyzwyczaiłbym się, że zwycięzcom będzie "rosło", a obozowi, który nie wygrał wyborów, będzie spadało - mówił szef gabinetu politycznego prezydenta. Bagatelizował znaczenie badania. Stwierdził, że "jednym sondażem, który się liczy, są wybory", a w tych Duda otrzymał 10 mln głosów w 2020 r. Poza tym wskazał, że prezydenci z krajów Zachodu – jak Macron czy Biden – nie myślą na co dzień o swoich niskich notowaniach w badaniach społecznych. Wreszcie zwrócił uwagę, że większość sondaży nie dawała Dudzie zwycięstwa w 2015 r., a jednak to on triumfował. - Prezydent ma ten komfort, że nie będzie startował w następnych wyborach, więc nie musi przejmować się sondażami - podsumował.

