Polacy jasno o obostrzeniach. "To stawia rząd w trudnej sytuacji"

Z przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski badania wynika, że ankietowani nie chcą, by rząd wprowadzał nowe, restrykcyjne obostrzenia związane z pandemią. Zdecydowana większość jest temu przeciwna. Wyniki badania komentował w programie "Newsroom" Marcin Duma z United Surveys. - Trzeba pamiętać o tym, czego Polacy przede wszystkim oczekują ws. pandemii. Polacy oczekują, że ta pandemia się wreszcie skończy. Każde nowe obostrzenia, każde nowe metody walki z pandemią, które oddalałaby Polaków od normalnego życia, są mniej akceptowalne (...). Ich głównym celem jest odzyskanie życia, jakie mieliśmy przed pandemią - podkreślił. - Jeżeli spojrzymy, że w tym sondażu 56 proc. nie chce zmiany obecnych uregulowań, albo nawet ich poluzowania, to pokazuje, w jaki sposób Polacy odnoszą się do wszelkich pomysłów: zamykajmy się, zróbmy lockdowny. Nie ma dzisiaj przestrzeni na to i, powiedzmy sobie też szczerze, stawia to rząd w dosyć trudnej sytuacji - kontynuował Duma. - Żeby skutecznie walczyć z pandemią, jakieś zaostrzenia są potrzebne. W obliczu braku tych zaostrzeń rezygnuje Rada Medyczna. Z drugiej strony mamy większość obywateli, która mówi: już wystarczy - wyjaśnił gość programu "Newsroom".