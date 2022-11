Polacy chcą zobaczyć Tuska w TVP. Tak widzą debatę z liderem opozycji

TVP kolejny raz zaprosiła Donalda Tuska. Lider PO miał wziąć udział w programie "Strefa Starcia", w którym pojawił się też Mateusz Morawiecki. Tusk odmówił i nie przyjechał do studia. Rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził, że "to przejaw paniki politycznej [...], by ktoś z kilkugodzinnym wyprzedzeniem organizował debatę z udziałem obecnego premiera". Dodał, że Tusk widzi możliwość debaty, ale z Jarosławem Kaczyńskim na warunkach gwarantujących bezstronność. Zapytaliśmy Polaków, czy Donald Tusk powinien pojawić się w debacie zorganizowanej przez TVP i kto powinien wziąć w niej udział. Nasi rozmówcy chętnie zobaczyliby starcie Tuska i Kaczyńskiego. - Pewnie, że powinna być debata z Tuskiem, ale on nie chce się zgodzić - mówi mężczyzna spotkany na bazarze Szembeka w Warszawie. - Kaczyński, Donald Tusk, Hołownia, Kosiniak-Kamysz - wymienia kogo widziałby w debacie kolejny rozmówca Wirtualnej Polski. - Ja rzadko oglądam TVP, ale słyszałam, że był zaproszony. Może ktoś mu doradzi, że może tam zrobić to samo co w TVN - słyszymy od kobiety, którą zapytaliśmy o debatę z Tuskiem.