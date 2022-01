Polacy boją się zmian klimatu. Chcą zielonej transformacji

Jak wynika z badań More in Common, przygotowanych we współpracy z instytutem badawczym YouGov 73% Polek i Polaków wskazało, że obawia się zmian klimatu, a 83%, że obawia się o środowisko naturalne. Jednocześnie krytycznie podchodzą oni do dotychczasowych efektów polityki klimatycznej i środowiskowej. 68% respondentów uważa, że rząd robi zbyt mało lub niemal nic w sprawie ochrony środowiska. Połowa pytanych twierdzi, że międzynarodowe działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu przynoszą więcej porażek niż sukcesów.