"Polacy, będziemy za was protestować w Australii!" Prezydenta dopadli przeciwnicy

Jak przyznał prezydent Andrzej Duda, spotkanie z Polakami w Australii i to w stulecie odzyskania niepodległości, miało być spełnieniem jego marzeń. W oficjalnych relacjach wszystko przebiega zgodnie z planem i w pozytywnym nastroju. Jednak nawet w Australii prezydenta dopadli przeciwnicy dobrej zmiany.

Trwa wyprawa prezydenta Andrzeja Dudy do Australii i Nowej Zelandii. 44 osoby nazywające siebie "gorszym sortem" protestowały w Sydney. - Wy sobie w Polsce śpicie, ale my protestujemy. Będziemy za was protestować tutaj w Sydney. Chcemy pokazać, jak bardzo jesteście dla nas ważni. Sydney z wami! Konstytucja! - mówią w wideo skierowanym do Polaków w ojczyźnie trzy uczestniczki protestów.