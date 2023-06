Pokrętna logika senatora PiS. Tak atakował Tuska

Joachim Brudziński nie ma ostrzejszego języka, ani nie kieruje się tak mocno agresją, jak strona przeciwna - stwierdził w programie “Tłit” senator PiS Stanisław Karczewski. - To, co powiedział lider opozycji w Poznaniu (chodzi o nazwanie PiS “seryjnymi zabójcami kobiet” - red.), jest skandaliczne, nie do zaakceptowania. Te słowa padły zresztą na tle transparentu, który nigdy tam nie powinien się pojawić (chodzi o transparent ze zmarłym zabójcą Tedem Kaczyńskim, z napisem: “Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego” - red.). Organizatorzy powinni go szybko zlikwidować - mówił polityk PiS. - Dehumanizowanie wyborców Prawa i Sprawiedliwości cały czas trwa. (…) To się dzieje dzięki zachętom tego lidera - twierdził Karczewski, kolejny raz specjalnie unikając nazwania szefa PO jego imieniem i nazwiskiem. Nie dawał się przekonać prowadzącemu, że PiS również nie przebiera w słowach w toku politycznej walki (“zdradzieckie mordy”, “gorszy sort Polaków”). - Prezes Kaczyński nigdy w przygotowanym wystąpieniu, na wiecu lub konwencji, nie zachowuje się jak ten lider. W emocjach, owszem, padają ostre słowa. Ale bez emocji nigdy nie powinno dojść do tego typu wypowiedzi. Nie powinno się oskarżać przeciwników politycznych o czyjąkolwiek śmierć - wywodził pokrętnie senator PiS, niejako “zapominając” o oskarżeniach rzucanych przez swoich towarzyszy partyjnych w czasie, gdy katastrofa smoleńska była gorącym politycznym tematem.

