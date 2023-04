Pokolenie po JP2

- Mam wyrobione zdanie na ten temat od dawna. Zostało potwierdzone, jaką rolę odegrał Jan Paweł II, jak przenosił pedofili do innych parafii. Z tego powodu na papieża trzeba patrzeć z dwóch stron. Na pewno odegrał olbrzymią rolę w historii Kościoła katolickiego. On go rozbudził, ożywił. To pozytywna strona jego pontyfikatu. W kontekście pedofilii nie zabił sprawy w zarodku, tuszował ją i wisi to nad Kościołem i polskim społeczeństwem do teraz.